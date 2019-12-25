Прокуратура Петербурга требует расторгнуть фиктивный брак

По данным прокуратуры, женщина получила за него 25 тысяч рублей.

Прокуратура Пушкинского района добивается расторжения брака между гражданкой РФ и гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Ведомство считает, что он является фиктивным.

Напомним, в Семейном кодексе (статья 28) прописано, что прокурор может обратиться в суд в данном случае, чтобы признать брак недействительным. По версии ведомства, женщина вышла замуж за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Мужчине нужно было получить российской гражданство в упрощенном порядке. При этом супруги с 2021 года не жили вместе, не поддерживали отношения.

На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении суда.

Напомним, в летний период Дворцы бракосочетания №1 и №2 в Петербурге работают до 23:20.

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Фото: комитет по делам ЗАГС