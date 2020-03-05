Прокуратура Петербурга провела обыски в МО "Сосновая Поляна"

В отношении администрации возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Прокуратура Красносельского района провела обыски в администрации муниципального округа "Сосновая Поляна". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 июля.

Следователи решили выяснить, соблюдает ли руководство МО законодательства о бюджете, и как реализовывает целевую программу "Организация и проведение, участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий".

Поводом для проверки стал эпизод, который произошёл в феврале прошлого года. Так, администрация округа заключила контракт с частной организацией, которая должна была предоставить местным жителям 339 билетов на концерт в честь Международного женского дня. Выяснилось, что руководство приняло и оплатило билеты без документов, подтверждающих их предоставление.

Ранееимы писали, что прокуратура Петербурга намерена через суд распустить совет МО "Смольнинское".

Фото: Piter.tv