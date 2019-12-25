Прокуратура потребовала закрыть петербургский пансионат, работающий с нарушениями

Суд поддержал иск ведомства.

Петербургская прокуратура потребовала закрыть пансионат "Володарский", где ухаживают за престарелыми и инвалидами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, учреждение работало со множеством нарушений.

Как выяснилось, в частном доме предоставляли социальные услуги инвалидами и пожилым людям, в том числе и проживание. В ходе проверки прокурор нашел нарушения требования пожарной безопасности и выявил несоответствие земельного участка назначению. Оказалось, что территория, занятая пансионатом, предназначалась для индивидуальной жилой застройки.

Суд удовлетворил иск прокурора о запрете деятельности учреждения.

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