Поликлинику на Пионерской оштрафовали за просроченные лекарства

Кроме того, в учреждении нашли ряд санитарных нарушений.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал поликлинику на Пионерской за просроченные медикаменты и ряд санитарных нарушений. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, учреждению пришлось заплатить 200 тысяч рублей.

Еще 19 июня в поликлинику пришли с проверкой и проведением санитарно-эпидемиологического расследования, поскольку в учреждении зафиксировали несколько случаев инфекционных заболеваний. В ходе проверки в процедурном кабинете нашли лекарство, срок годности которого истек в декабре, и выявили ряд нарушений: в поликлинике не вели учет медицинских отходов, отходы класса Б не обеззараживали и накапливали их вне холодильной камеры. Кроме того, отходы не маркировались соответствующей надписью при упаковке для утилизации, при входе в учреждение не измеряли температуру сотрудникам и пациентам и не вели температурный журнал учета.

Представитель поликлиники частично признала вину и пояснила, что найденный просроченный препарат оказался в кабинете случайно, и его уже два года не используют при лечении. Также представитель отметила, что термометрия в учреждении ведется, а требования вести журнал как такового нет. Остальные нарушения в поликлинике исправили или устранили.

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