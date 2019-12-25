Николаевская больница готовится к приему больных с COVID-19

Больницу в Петродворцовом районе посетил губернатор Петербурга.

Николаевская больница в пригороде Петербурга будет оперативно перепрофилирована под прием больных коронавирусом.

Как стало известно 11 июля, в больнице, расположенной в Петергофе готовят к развертыванию порядка 300 инфекционных коек для пациентов с COVID-19, введен в эксплуатацию санитарный пропускник. Для приема больных коронавирусом еще осталось провести кислород, закупить дополнительно аппараты ИВЛ и мониторы пациента. В больнице запущена программа комплексного восстановительного лечения для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

Губернатор Петербурге Александр Беглов заявил, что в Николаевской больнице на базе лаборатории открыт вирусологический центр. С 14 мая здесь приступили к проведению лабораторных тестов для диагностики коронавируса.

Фото: Piter.tv