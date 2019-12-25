Прокуратура потребовала очистить внутренний двор на Константина Заслонова от отходов

Во дворе скапливают отходы производства и потребления.

В четверг, 23 сентября, прокуратура Центрального района провела проверку информации о несанкционированном размещении твердых коммунальных отходов у дома № 8 на ул. Константина Заслонова и потребовала привести двор в порядок. По результатам проверки выяснилось, что на территории находятся несанкционированные твёрдые коммунальные отходы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ООО "ЖКС №2 Центрального района" вопреки требованиям законодательства внутриквартальная территория дома содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, двор используется под сбор и накопление отходов производства и потребления. сообщили в прокуратуре

Главе администрации района и гендиректору компании внесли представления.

Ранее мы писали, что с Индустриального проспекта уберут 150 тысяч кубометров мусора.

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