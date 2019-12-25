  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура потребовала очистить внутренний двор на Константина Заслонова от отходов
Сегодня, 12:59
143
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала очистить внутренний двор на Константина Заслонова от отходов

0 0

Во дворе скапливают отходы производства и потребления.

В четверг, 23 сентября, прокуратура Центрального района провела проверку информации о несанкционированном размещении твердых коммунальных отходов у дома № 8 на ул. Константина Заслонова и потребовала привести двор в порядок. По результатам проверки выяснилось, что на территории находятся несанкционированные твёрдые коммунальные отходы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

ООО "ЖКС №2 Центрального района" вопреки требованиям законодательства внутриквартальная территория дома содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, двор используется под сбор и накопление отходов производства и потребления.

сообщили в прокуратуре 

Главе администрации района и гендиректору компании внесли представления. 

Ранее мы писали, что с Индустриального проспекта уберут 150 тысяч кубометров мусора. 

Фото: Pexels

Теги: петербург, прокуратура, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии