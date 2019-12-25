Деньги "застряли" в территориальном отделении почты.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерам вернуть выплаты за оплату квартир и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как оказалось, инцидент произошел в марте этого года. Два пенсионера-инвалида не получили деньги по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Прокуратура выяснила, что средства "застряли" в отделении почты.

В итоге руководителю управления федеральной почтовой связи Петербурга и области внесено представление.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские МФЦ начнут выдавать детские пособия со 2 июня.

Фото:pixabay