В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерам вернуть выплаты за оплату квартир и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Как оказалось, инцидент произошел в марте этого года. Два пенсионера-инвалида не получили деньги по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Прокуратура выяснила, что средства "застряли" в отделении почты.
В итоге руководителю управления федеральной почтовой связи Петербурга и области внесено представление.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские МФЦ начнут выдавать детские пособия со 2 июня.
Фото:pixabay
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