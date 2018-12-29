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Петербургская прокуратура подтвердила плохую уборку города от снега
Сегодня, 11:14
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alexandra08

Петербургская прокуратура подтвердила плохую уборку города от снега

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В Пушкинском районе с ноября 2018 года из-за плохой очистки снега в травмпункт попали 16 человек.

В Петербурге коммунальщики 4-х районов игнорируют требования по проведению качественной зимней уборки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В Пушкинском районе с ноября 2018 года из-за плохой очистки снега в травмпункт попали 16 человек. Четверо пострадали на территории, за уборку которой отвечал ОАО "Автодор СПб".

Нарушения нашли у ООО "Жилкомсервис № 1 Приморского района", ООО "ЖКС № 2", ООО "ЖКС № 3" и ООО "ЖКС № 4". Наледь обнаружили инспекторы на Комендантском проспекте, на улице Савушкина, в Карельском переулке, а также на улицах Школьной и Долгоозерной.

В Кронштадтском районе ГУДСП "Курортное" нашли загрязнение дорожной разметки и снежные завалов. Коммунальщики не обрабатывали лёд песком.

Из-за уборки снега за ноябрь и декабрь 2018 года пострадали 52 человека в Красном селе.

Ранее сообщалось, петербуржец смастерил из снега точную копию Исаакиевского собора.

Фото: Piter.TV

Теги: жилкомсервис, жкс 1, жкс 2, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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