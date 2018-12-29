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Петербуржец смастерил из снега точную копию Исаакиевского собора
Сегодня, 6:48
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lesjasap

Петербуржец смастерил из снега точную копию Исаакиевского собора

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Посмотреть на работу из зимних осадков можно на севере города.

Петербуржец порадовал соседей снежной копией Исаакиевского собора. Достопримечательности города появляются в уменьшенной версии в одном из дворов Северной столицы не в первый раз: местные жители привыкли к шедеврам, которые пенсионер оставляет каждые зимние праздники.

Умелец работает водителем, а в свободное время строит архитектурные изыски около собственной парадной. Отметим, что найти снежные достопримечательности можно в одном из дворов на Черной речке. Данным хобби мастер занимается уже около восьми лет.

Фото: Instagram

 

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Теги: дворы петербурга, достопримечательности, исаакиевский собор, исаакий, пенсионер, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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