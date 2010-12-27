Сотруднику петербургского рыбзавода платили зарплату меньше МРОТ

В феврале с ним рассчитались за октябрь-ноябрь 2018 года.

Прокуратура Красносельского района Петербурга требует устранить нарушения на производстве рыбной продукции на ООО "Омега". Проверку проводили прокуроры, Роспотребнадзор, Государственная инспекция труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки удалось выяснить, что один из работников без трудового договора только в феврале 2019 года получил заработную плату за октябрь и ноябрь 2018 года. В расписании указано, что рабочий получил зарплату меньше МРОТ.

Помимо этого проверяющие нашли множество нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Генеральный директор ООО "Омега" получил представление с требованием незамедлительно устранить все найденные нарушения.

Ранее прокуратура защитила исторические казармы на Обуховской стороне.

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