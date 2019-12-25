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Прокуратура Петербурга напомнила об ответственности за участие в несогласованных митингах
Сегодня, 8:00
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга напомнила об ответственности за участие в несогласованных митингах

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Из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки проведение массовых мероприятий запрещено до 31 марта.

Жителей Петербурга предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста. Соответствующее заявление появилось на сайте городской прокуратуры.

Петербуржцам напомнили, что из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки проведение массовых мероприятий запрещено до 31 марта. Также все акции протеста должны согласовываться с властями.

В прокуратуре отметили, что ответственность понесут не только участники несанкционированных митингов, но и те, кто призывает к ним.  

Напомним, вечером 24 февраля в Москве и Петербурге прошли несогласованные митинги против войны на Украине. В Северной столице были задержаны почти 300 человек.

Фото: Telegram / ПЬЯТНIЦА

Теги: несогласованные митинги, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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