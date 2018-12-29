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Прокуратура Петербурга накажет коммунальщиков трех районов за плохую уборку
Сегодня, 14:24
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lesjasap

Прокуратура Петербурга накажет коммунальщиков трех районов за плохую уборку

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В адрес компаний-подрядчиков вынесут представления.

В Невском, Красносельском и Центральном районах Петербурга Прокуратура выявила несоответствие качества уборки улиц. В отношении компаний, занимающихся очисткой районов, возбуждены административные дела. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Северной столицы.

По данным надзорного ведомства, все выявленные случаи взяты под особый контроль. Среди них - отсутствие качественной придворовой уборки и территории общего пользования по 28 адресам.

Напомним, что на дорогах Петербурга зафиксировано рекордное количество ДТП.

Фото: Piter.tv

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Теги: коммунальщики, прокуратура, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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