Прокуратура Петербурга накажет коммунальщиков трех районов за плохую уборку

В адрес компаний-подрядчиков вынесут представления.

В Невском, Красносельском и Центральном районах Петербурга Прокуратура выявила несоответствие качества уборки улиц. В отношении компаний, занимающихся очисткой районов, возбуждены административные дела. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Северной столицы.

По данным надзорного ведомства, все выявленные случаи взяты под особый контроль. Среди них - отсутствие качественной придворовой уборки и территории общего пользования по 28 адресам.

Напомним, что на дорогах Петербурга зафиксировано рекордное количество ДТП.

Фото: Piter.tv