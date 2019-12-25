Прокуратура Петербурга добилась соблюдения прав в пансионате для престарелых в Калининском районе

По требованию прокуратуры деятельность дома престарелых приведена в соответствие с требованиями закона.

Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований законодательства о предоставлении социальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, пансионат ООО "Импульс" нарушал законодательство о доступности для маломобильных групп граждан эксплуатируемых помещений, также санитарно-эпидемиологического законодательство и пожарную безопасностб.

Например, на территории не было парковочных мест для инвалидов, в задании не имелись пандус и противоскользящие полосы, в помещениях не оборудованы системы радиоинформирования и звукового сопровождения и так далее.

Прокурор района внес представление генеральному директору организации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений.

Ранее сообщалось, что петербуржца отправили в колонию на 2 года за драку на остановке в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV

