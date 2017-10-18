Петербуржца отправили в колонию на 2 года за драку на остановке в Красносельском районе

Вынесен приговор о причинении тяжкого вреда здоровью.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан судом виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре 2021 года на остановке общественного транспорта "Брестский бульвар" обвиняемый ударил потерпевшего кулаком по голове. Мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. Полученные потерпевшим травмы по признаку опасности для жизни квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде 2 лет общего режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда и материального ущерба в общем размере свыше 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что петербуржец сдал в скупку телефон товарища и нарвался на прокуратуру.

Фото: Piter.TV

