Петербуржец сдал в скупку телефон товарища и нарвался на прокуратуру

Мужчина обманом выманил смартфон и сдал в скупку.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый познакомился с потерпевшим, убедив заработать вместе много денег. Беседу они подкрепили алкоголем. Спустя некоторое время, фигурант сообщил, что ему необходимо отлучиться и попросил у потерпевшего мобильный телефон.

Потерпевший дал сотовый, который обвиняемый сдал в скупку, а деньги потратил.

Уголовное дело направлено в мировой судебный участок Выборгского района.

Ранее сообщалось, что петербуржец не заплатил за бензин и получил уголовное дело.

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