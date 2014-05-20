Петербуржец сдал в скупку телефон товарища и нарвался на прокуратуру

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, обвиняемый познакомился с потерпевшим, убедив заработать вместе много денег. Беседу они подкрепили алкоголем. Спустя некоторое время, фигурант сообщил, что ему необходимо отлучиться и попросил у потерпевшего мобильный телефон.
Потерпевший дал сотовый, который обвиняемый сдал в скупку, а деньги потратил.
Уголовное дело направлено в мировой судебный участок Выборгского района.
Ранее сообщалось, что петербуржец не заплатил за бензин и получил уголовное дело.
Фото: pxhere
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