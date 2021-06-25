Петербуржец не заплатил за бензин и получил уголовное дело

Мужчина уехал с заправки, не заплатив за бензин.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, мужчина в ноябре 2022 года, находясь на заправке "ПТК", заправил свой автомобиль на сумму более 2 тысяч рублей, после чего в помещении торгового зала взял товар и, не реагируя на требования кассира оплатить товар и топливо, покинул заправку. Ущерб превысил 3 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.

Ранее сообщалось, что Росгвардия Петербурга задержала мужчину, который якобы хотел погреться в продовольственном магазине.

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