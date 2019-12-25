Прокуратура Нидерландов не видит необходимости в новом опросе эксперта "Алмаз-Антей". Об этом сообщил во время слушаний прокурор Тейс Бергер. Специалист подчеркнул, что в надзорном ведомстве не видят необходимости в продолжении опроса представителя российского концерна по делу о крушении Boeing на Украине. Напомним, что трагедия произошла на Донбассе в июле 2014 года.
У защиты есть права, однако продолжать опрашивать эксперта до тех пор, пока он не даст ответы, которые адвокаты хотят получить от него, не является одним из них.
Тейс Бергер, голландский прокурор
В Нидерландах заметили, что сторона защиты опрашивала гражданина РФ на протяжении семи дней, поэтому прокуратура не понимает, зачем защита в очередной раз просит провести опрос этого же свидетеля. Ранее о таком намерении заявили юристы, представляющие фигуранта расследования Олега Пулатова.
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Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Не хотят и не надо! И вообще=Россия там не воевала и не воюет, надо жёстко ответить Раз, и не скулить!