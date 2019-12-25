Защите не дадут в очередной раз вызвать российского свидетеля.

Прокуратура Нидерландов не видит необходимости в новом опросе эксперта "Алмаз-Антей". Об этом сообщил во время слушаний прокурор Тейс Бергер. Специалист подчеркнул, что в надзорном ведомстве не видят необходимости в продолжении опроса представителя российского концерна по делу о крушении Boeing на Украине. Напомним, что трагедия произошла на Донбассе в июле 2014 года.

У защиты есть права, однако продолжать опрашивать эксперта до тех пор, пока он не даст ответы, которые адвокаты хотят получить от него, не является одним из них. Тейс Бергер, голландский прокурор

В Нидерландах заметили, что сторона защиты опрашивала гражданина РФ на протяжении семи дней, поэтому прокуратура не понимает, зачем защита в очередной раз просит провести опрос этого же свидетеля. Ранее о таком намерении заявили юристы, представляющие фигуранта расследования Олега Пулатова.

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