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Прокуратура Невского района проверяет гимназию, в которой семиклассник с ножом ранил одноклассника
Сегодня, 13:13
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lesjasap
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Прокуратура Невского района проверяет гимназию, в которой семиклассник с ножом ранил одноклассника

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Прокуратура занимается расследованием кровавого конфликта в гимназии.

Правоохранительные органы Невского района начали проверку школы, ученика которой ранил одноклассник. Напомним, что о поножовщине стало известно 12 марта, когда в местную больницу поступил несовершеннолетний пациент с колото-резаной раной бедра. Мальчик рассказал, что на него напал семиклассник. В течение нескольких дней пострадавший скрывал факт избиения одноклассником из-за боязни перед родителями. В конечном итоге рана загноилась и потребовалась экстренная госпитализация подростка. 

По сведениям оперативников, конфликт между сверстниками произошел в стенах учебного заведения во время перемены.  В настоящее время представители закона проверяют гимназию 498 под номером на возможные нарушения. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В ходе мероприятий будет получена информация о соблюдении или несоблюдении должностными лицами своих обязанностей. К виновным применят меры прокурорского реагирования. 

Представители районной администрации не комментируют сложившуюся ситуацию из-за незаконченности расследования по инциденту. 
 

Теги: гимназия , невский район , нож , прокуратура , ранение , школа 498
Категории: Новости СПб

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