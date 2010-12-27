Прокуратура Невского района проверяет гимназию, в которой семиклассник с ножом ранил одноклассника

Прокуратура занимается расследованием кровавого конфликта в гимназии.

Правоохранительные органы Невского района начали проверку школы, ученика которой ранил одноклассник. Напомним, что о поножовщине стало известно 12 марта, когда в местную больницу поступил несовершеннолетний пациент с колото-резаной раной бедра. Мальчик рассказал, что на него напал семиклассник. В течение нескольких дней пострадавший скрывал факт избиения одноклассником из-за боязни перед родителями. В конечном итоге рана загноилась и потребовалась экстренная госпитализация подростка.

По сведениям оперативников, конфликт между сверстниками произошел в стенах учебного заведения во время перемены. В настоящее время представители закона проверяют гимназию 498 под номером на возможные нарушения. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В ходе мероприятий будет получена информация о соблюдении или несоблюдении должностными лицами своих обязанностей. К виновным применят меры прокурорского реагирования.

Представители районной администрации не комментируют сложившуюся ситуацию из-за незаконченности расследования по инциденту.

