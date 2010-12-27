В Петербурге семиклассник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение

Школьник не хотел рассказывать родителям о нападении одноклассника.

Петербургский школьник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение. В результате мальчика все-таки пришлось госпитализировать в 19 городскую детскую больницу имени Раухфуса. По сведениям от пострадавшего семиклассника, с холодным оружием в руках на него напал одноклассник.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. Оперативники узнали, что преступный инцидент произошел еще 7 марта. В течение продолжительного времени подросток боялся рассказать родственникам об избиении. Однако, вечером 12 марта его состояние ухудшилось и пришлось вызывать медиков на дом. Приехавшие врачи сильно удивились, увидев на теле ребенка серьезные повреждения. Они выявили колото-резаную рану левого бедра. Травма была старой, необработанной. На месте повреждения начал скапливаться гной.

Следствию удалось установить, что рану мальчику нанес его знакомый. Вместе с несовершеннолетним злоумышленником жертва учится в 498 школе по улице Новоселов, 7.

