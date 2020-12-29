Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции. В заявлении, которое распространяет ведомство, сказано, что призывы участвовать в несогласованных акциях создают "угрозу нарушения общественного порядка и безопасности".
Отмечается, что участие и организация подобных мероприятий влечёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Также прокуратура вынесла предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний.
Ранее Украина обратилась в Интерпол для поиска самолетов, летавших в Крым.
Фото: pixabay.com
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