Ведомство вынесло предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний.

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции. В заявлении, которое распространяет ведомство, сказано, что призывы участвовать в несогласованных акциях создают "угрозу нарушения общественного порядка и безопасности".

Отмечается, что участие и организация подобных мероприятий влечёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Также прокуратура вынесла предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний.

Ранее Украина обратилась в Интерпол для поиска самолетов, летавших в Крым.

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