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Украина обратилась в Интерпол для поиска самолетов, летавших в Крым
Сегодня, 16:45
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d_s_sarkisov

Украина обратилась в Интерпол для поиска самолетов, летавших в Крым

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С 2014 года были установлены 500 самолетов, выполнявших рейсы в регион.

Прокуратура Украины обратилась в местное бюро Интерпола для поиска самолетов, выполнявших рейсы в Крым с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении отметается, что прокуратура собиралась внести в базу международного розыска 109 самолетов - нарушителей "порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров". Аресты также были наложены на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над регионом.

По состоянию на сегодняшний день с 2014 года украинской прокуратурой были установлены 500 самолетов, которые летели в Крым. На 190 из них был наложен арест.

Ранее экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым.

Фото: Pixabay.com

Теги: интерпол, крым, прокуратура украины, самолеты, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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