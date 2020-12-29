Украина обратилась в Интерпол для поиска самолетов, летавших в Крым

С 2014 года были установлены 500 самолетов, выполнявших рейсы в регион.

Прокуратура Украины обратилась в местное бюро Интерпола для поиска самолетов, выполнявших рейсы в Крым с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении отметается, что прокуратура собиралась внести в базу международного розыска 109 самолетов - нарушителей "порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров". Аресты также были наложены на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над регионом.

По состоянию на сегодняшний день с 2014 года украинской прокуратурой были установлены 500 самолетов, которые летели в Крым. На 190 из них был наложен арест.

Ранее экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым.

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