Прокуратура Ленобласти поставила на контроль ДТП с участием питбайка

Прокуратура Ленобласти занимается ходов расследования ДТП с участием питбайка и автомобиля. Водитель питбайка не уступил дорогу.

Прокуратурой Ломоносовского района взято на контроль установление всех обстоятельств ДТП с участием питбайка произошедшего на автомобильной дороге "Стрельна - Кипень - Гатчина". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По данным ведомства, водитель питбайка выехал с обочины на дорогу и не уступил двигающемуся в попутном направлении автомобилю. Из-за этого произошло столкновение.

Ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга направила в суд иск на 300 тысяч рублей для инвалида, пострадавшего в ДТП.

Фото: прокуратура Ленинградской области