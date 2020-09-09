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Прокуратура Петербурга направила в суд иск на 300 тысяч рублей для инвалида, пострадавшего в ДТП

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Петербургская прокуратура потребовала компенсировать инвалиду моральный вред, причиненный в результате ДТП.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению инвалида 2 группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в октябре прошлого года во дворе дома на проспекте Косыгина на петербуржца наехал мужчина на автомобиле. В результате ДТП потерпевший поучил различные травмы. После произошедшего водитель уехал и не оказал помощь пострадавшему.

В целях защиты прав инвалида 2 группы прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца автомобиля компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что электричка сбила автомобиль в Пушкине.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: дтп, инвалид, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Общество,

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Dibacese SomSeito
Сегодня 12:32

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