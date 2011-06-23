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Электричка сбила автомобиль в Пушкине
Сегодня, 11:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Электричка сбила автомобиль в Пушкине

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Как рассказал свидетель происшествия, автомобиль застрял на рельсах, пропуская машину полицейских.

Вечером 17 сентября в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием электрички. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, авария произошла на переезде на Московском шоссе. 

Как рассказал свидетель происшествия, автомобиль застрял на рельсах, пропуская машину полицейских. Водитель легковушки просил её подтолкнуть, но сделать этого не успели.

Экипаж ДПС включил мигалку и полез под запрещающий сигнал 3-м рядом. Парень крутанул руль уступая дорогу полицейским. И повис на рельсах.

Андрей, очевидец

По предварительным данным, никто не пострадал. В комментариях под постом другие горожане сообщают, что из-за ДТП были задержки в движении электричек.

Также в Петербурге электричка насмерть сбили 77-летнего мужчину.

Фото: ВКонтакте/ АВТО Пушкин

Теги: город пушкин, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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