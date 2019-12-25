Прокуратура Ленобласти начала проверку в "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко"

Торговые центры проверят на соблюдение санитарных норм.

В воскресенье, 17 мая, прокуратура Ленинградской области объявила о грядущей проверке соблюдения противоэпидемических мер в "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко". Об этом сообщила пресс-служба компании Ingka Centres.

Собственники комплексов получили на руки решение о проведении проверки. Кроме того, в ближайшее время администрация издаст новое постановление, которое может ограничить работу ТЦ в регионе.

Напомним, что "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" открылись в пятницу, 15 мая. Однако 16 мая спустя полдня работы здания пришлось эвакуировать из-за ложной угрозы минирования. Позже о решении повторного закрытия по причине нарушений санитарных норм объявил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее мы рассказывали о том, что часть магазинов в ТЦ "Мега" снова открылась. Сейчас в ТЦ работают только торговые точки с товарами первой необходимости.

Фото: ВКонтакте / "Мега Дыбенко"