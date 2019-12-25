Прокуратура Фрунзенского района помогла обманутой пенсионерке аннулировать кредиты на 800 тыс. рублей

Эксперты, проводившие исследование, пришли к выводу, что женщина находилась под постоянным манипулятивным воздействием, принимала решения в условиях стресса и ограниченных временных ресурсов.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга пришла на помощь 79-летней женщине, которая стала жертвой мошенничества. Пенсионерка, под давлением преступников, взяла кредит на 800 тысяч рублей, причем один из займов был оформлен под залог ее единственного жилья. Мошенники заставили ее перевести деньги по указанным ими реквизитам.

По данным РБК Петербург, ссылающегося на ГУ МВД России по городу и области, данный инцидент стал третьим подобным случаем за текущий год. Эксперты, проводившие исследование, пришли к выводу, что женщина находилась под постоянным манипулятивным воздействием, принимала решения в условиях стресса и ограниченных временных ресурсов. В результате ее восприятие ситуации было искажено, что привело к заключению кредитных договоров.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать данные сделки недействительными. Суд согласился с доводами ведомства и удовлетворил иск. Женщине были возвращены уплаченные ею проценты по кредитам. Кроме того, правоохранительные органы начали активнее использовать психолого-психиатрические экспертизы для оценки состояния пострадавших от мошенничества. В настоящее время суды Петербурга рассматривают около 45 подобных дел о признании кредитных договоров недействительными.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала курьеров, обманувших пенсионеров на 760 тыс. рублей в Петербурге.

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