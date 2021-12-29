У ребенка зафиксирована укушенная рана голени.

Прокуратура Чукотки начала проверку после нападения стаи собак на девочку. Об этом сообщается на региональном сайте надзорного ведомства. Известно, что опасный инцидент зафиксирован на территории местного поселка Угольные Копи на Чукотке. "Жертвой" нападения стаи собак стала девочка 2007 года рождения. Ребенок в момент атаки со стороны бездомных животных находился во дворе жилого дома на Первомайской, 10.

28 января в полицию из участковой больницы ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступило сообщение о том, что в приемное отделение за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя. пресс-служба прокуратуры по региону

В настоящее время медики диагностировали у пациентки укушенную рану средней трети левой голени. После осмотра врача и оказания помощи девочке было назначено амбулаторное лечение.

В Уфе стая бездомных собак напала на подростка.

Фото: Piter.tv

