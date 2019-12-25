В Петербурге запустят прокат пауэрбанков для туристов

Сервис начнет работать с сентября.

В Петербурге для туристов появится новый вид услуг – с сентября они смогут взять в аренду пауэрбанки. Об этом сообщается на сайте туристско-информационного бюро города.

Шэринг "Зарядись Петербургом!" будут запускать в несколько этапов без привлечения бюджетных средств.

На первом этапе внешние источники питания станут доступны в офисах и павильонах бюро. Взять их можно будет из специального автомата, оформленного в стилистике метабренда Петербурга. Чтобы оплатить прокат пауэрбанка, на телефон нужно будет установить специальное приложение.

На втором этапе автоматы с пауэрбанками появятся рядом с точками притяжения туристов, в их числе главные достопримечательности Северной столицы, праздники, фестивали и выставки. Гаджет можно будет бесплатно подзарядить в течение получаса. В комплекте с внешним аккумулятором выдадут соединяющие кабели с основными типами разъемов.

Ранее мы писали, что Петербург стал одним из самых популярных маршрутов россиян этим летом.

Фото: pexels.com