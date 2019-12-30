Акция по увековечиванию памяти участников ВОВ начнётся 26 января

Принять участие может каждый желающий.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает, что собранные сведения о фронтовиках разместят в музее "Дорога памяти" на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ "Патриот" в Московской области.

Каждый родственник или знакомый фронтовика может передать копии или электронные версии фотографий, письма с фронта, биографические данные.

Акция пройдет 26 января в Музее артиллерии, 27 января — на Дворцовой площади, а 28 января в Ледовом дворце.

Ранее мы сообщили, что найденный медальон 18-летнего солдата ВОВ будет передан родственникам в Петербурге.

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