Найденный медальон 18-летнего солдата ВОВ будет передан родственникам в Петербурге

Медальон нашли ещё в 1997 году, но тогда так и не удалось найти родственников.

Найденный медальон 18-летнего солдата Великой Отечественной войны, которого ранее родственники считали без вести пропавшим, будет передан двоюродной сестре защитника Леонтьевой Нине Григорьевна. Сейчас ей 82 года, и всё это время она жила в Северной столице. Мероприятие состоится 26 декабря в Музее боевого братства России. Об этом сообщила пресс-служба ПЦ ПВ "Ленинградский доброволец".

Медальон принадлежит Леонтьеву Ивану Павловичу, который родился в Ленинграде в 1941 году был призван на войну в 18 лет. В 1997 году в Смоленской области в санитарной могиле, где было захоронено 16 солдат, нашли жетон пропавшего без вести военнослужащего. Тогда поиски родственников не дали никакого результата.

Ранее Смольный отказался от парада в годовщину снятия блокады.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте