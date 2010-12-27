Смольный отказался от парада в годовщину снятия блокады

Вместо него по городу пройдут интерактивные мероприятия.

Петербург не станет проводить парад в годовщину снятия блокады Ленинграда в следующем году. Вопрос обсудили 24 декабря на заседании Смольного. Губернатор Александр Беглов заявил, что вместо парада на Дворцовой площади 27 января будет интерактивная программа.

Некруглые даты, связанные со снятием блокады (а в грядущем году будет 76-я годовщина освобождения города), никогда не отмечали парадом, уточнил губернатор. В этот день мероприятия начнутся на нескольких мемориальных комплексах, также ветеранов и петербуржцев ждет праздничный концерт и фейерверк. В течение дня празднующих будут угощать чаем и традиционной кашей, а ветераны смогут бесплатно передвигаться на всем общественном транспорте с 26 по 28 января. Также Беглов попросил организаторов позаботиться о том, чтобы люди не мерзли на открытом воздухе.

Землю с Пискаревского мемориала заложат в основание памятника в Израиле.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте