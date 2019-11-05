Землю с Пискаревского мемориала заложат в основание памятника в Израиле

Церемония передачи гильзы состоится 7 ноября.

В четверг, 7 ноября, на Пискаревском мемориальном кладбище состоится церемония передачи гильзы с землей мемориала для закладки в основание памятника "Свеча Памяти" который возведут в Иерусалиме. В мероприятии примет участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Васецкий. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Данная церемония даст начало дням Петербурга в Израиле (11-15 ноября). Дни Северной столицы пройдут сразу в семи городах: Иерусалиме, Тель-Авиве, Ашкелоне, Хайфе, Ашдоде, Нетании, Ришон ле-Ционе

В эти же дни состоится закладка первого камня и капсулы с землей с Пискаревского мемориала в основание памятника "Свеча Памяти".

В сентябре на Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы блокады.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга