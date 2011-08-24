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Ленобласть планирует в 1,4 раза нарастить производство яиц к 2027 году
Сегодня, 9:42
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть планирует в 1,4 раза нарастить производство яиц к 2027 году

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В текущем году объемы рынка составят 3,52 млрд яиц.

Объемы производства яиц в 47-ом регионе будут увеличены в 1,4 раза к 2027 году. Кроме того, представители отрасли наладят глубокую переработку.  Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на форуме "Агрорусь 2022".

Таким образом, регион будет производить до 5 млрд яиц в год. Говоря о текущих показателях, Малащенко отметил, что за 2022 год планируется выпустить 3,52 млрд единиц продукции.

Руководитель также упомянул, что Ленобласть обеспечивает 8% производства яиц в стране, завоевав тем самым статус лидера  в отрасли.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти отремонтировали почти 100 км дорог к школам и детсадам к 1 сентября.

Фото: ВКонтакте / Александр Дрозденко

Теги: ленинградская область, продукция, производство яиц, ферма
Категории: Лента новостей,

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