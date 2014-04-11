Первый камень нового стекольного завода заложили на площадке "Новоорловская"

Инвестиции в производство составили 2,1 млрд рублей.

В среду, 22 ноября, на площадке "Новоорловская" ОЭЗ "Санкт-Петербург" заложили первый камень крупного завода, на котором будут производиться цельностеклянные конструкции. Об этом пишет издание "Ведомости – Санкт-Петербург".

Производство откроет ООО "ИнСтелРус". По словам гендиректора компании Максима Трушкова, первая очередь производства будет запущена к следующему году: производительность завода составит 25 тыс. кв. м стекла в год. Вторую очередь подготовят к февралю 2025 года. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей.

Всего завод предоставит 185 новых рабочих мест. В цехах будет вестись производство цельностеклянных конструкций для различных отраслей, в том числе, лабораторий, операционных, космической, электронной, пищевой промышленности и строительства.

Ранее мы сообщили о том, что объём инвестиций резидентов ОЭЗ в Шушарах оценили в 86 млрд рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)