Объём инвестиций резидентов ОЭЗ в Шушарах оценили в 86 млрд рублей

В качестве дополнительной площадки выступит территория в Парнасе площадью свыше 26 га.

Смольный прогнозирует, что объём инвестиций резидентов новой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" в Шушарах может достигнуть 68 млрд рублей. Об этом сообщают в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

В общей сложности земли ОЭЗ в Шушарах общей площадью 127 га намерены занять 38 компаний, которые смогут предоставить более 5 тыс. рабочих мест. В качестве дополнительной площадки выступит территория в Парнасе площадью свыше 26 га. Там обоснуются пять новых резидентов.

Напомним, что в состав ОЭЗ в Шушарах также войдут участки бывшего завода Toyota площадью примерно 160 га.

Ранее мы сообщили о том, что на территории бывшего завода Toyota в Шушарах планируют производить БПЛА.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга