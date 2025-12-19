Объем выпуска стали по итогам минувшего года составил 67,4 млн тонн.

Производство стали в России сократилось на 4,6% по итогам 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные данные корпорации "Чермет".

Объем выпуска стали в России по итогам минувшего года составил 67,4 млн тонн. Отдельно в декабре производство стали снизилось на 2,5%. По словам аналитиков, общий результат оказался лучше самых пессимистичных прогнозов. Отдельные эксперты ожидали падение производства стали на 10%.

Также сообщается, что в 2026 году аналитики не ожидают роста тынка. При этом падение объемов выплавки стали и чугуна в первом полугодии вряд ли будет возможным из-за технических ограничений.

Фото: pxhere.com