Кировский завод направит 10 млрд рублей в создание производства мостов для тракторов

Петербургский тракторный завод, входящий в структуру ГК "Кировский завод", планирует наладить выпуск мостов для сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники. Об этом информирует ТАСС.
Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил, что новое производство появится уже до конца 2024 года и получит поддержку федерального фонда развития промышленности. Общий объём инвестиций в проект составит 10 млрд рублей.
ГК "Кировский завод" является одним из крупнейших промышленных предприятий в стране. Она специализируется на выпуске тракторов, оборудования для ледоколов и энергетики, а также металлургической продукции.
Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году НЭО запустит завод по переработке пластика на территории Петербурга.
Фото: ВКонтакте / Кировец
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