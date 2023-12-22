  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кировский завод направит 10 млрд рублей в создание производства мостов для тракторов
Сегодня, 15:59
132
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Кировский завод направит 10 млрд рублей в создание производства мостов для тракторов

0 0

Общий объём инвестиций в проект составит 10 млрд рублей.

Петербургский тракторный завод, входящий в структуру ГК "Кировский завод", планирует наладить выпуск мостов для сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники. Об этом информирует ТАСС.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил, что новое производство появится уже до конца 2024 года и получит поддержку федерального фонда развития промышленности. Общий объём инвестиций в проект составит 10 млрд рублей.

ГК  "Кировский завод" является одним из крупнейших промышленных предприятий в стране. Она специализируется на выпуске тракторов, оборудования для ледоколов и энергетики, а также металлургической продукции. 

Ранее мы сообщили о том, что в  2025 году НЭО запустит завод по переработке пластика на территории Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Кировец

Теги: кировский завод, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии