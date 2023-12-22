Кировский завод направит 10 млрд рублей в создание производства мостов для тракторов

Общий объём инвестиций в проект составит 10 млрд рублей.

Петербургский тракторный завод, входящий в структуру ГК "Кировский завод", планирует наладить выпуск мостов для сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники. Об этом информирует ТАСС.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил, что новое производство появится уже до конца 2024 года и получит поддержку федерального фонда развития промышленности. Общий объём инвестиций в проект составит 10 млрд рублей.

ГК "Кировский завод" является одним из крупнейших промышленных предприятий в стране. Она специализируется на выпуске тракторов, оборудования для ледоколов и энергетики, а также металлургической продукции.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году НЭО запустит завод по переработке пластика на территории Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Кировец