Производство мебели в СЗФО выросло на 20% за 6 месяцев

В аналогичном периоде 2023 года этот показатель составлял 17,9 миллиарда рублей.

За первое полугодие 2024 года производители мебели в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выпустили продукцию на сумму 22,45 миллиарда рублей. В аналогичном периоде 2023 года этот показатель составлял 17,9 миллиарда рублей, как сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР). Это указывает на рост производства на 25,45% за год.

Северо-Запад стал одним из трех ведущих регионов по производству мебели. Наибольшее количество было произведено в сегменте офисной металлической мебели — на сумму 5,2 миллиарда рублей, следом идет мебель для кухонь с результатом 2,4 миллиарда рублей, а деревянной мебели для спален, столовых и гостиных — 2 миллиарда рублей.

По статистике продаж мебели в первом полугодии 2024 года, на первом месте находится Петербург, а на втором — Калининградская область. Президент АМДПР Александр Шестаков отметил, что продажи Первой мебельной фабрики в Петербурге за первые шесть месяцев 2024 года увеличились на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Цены на продукцию остались на уровне прошлого года, однако средний чек подскочил на 8-10%.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на судостроителей в Петербурге возрос на треть.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)