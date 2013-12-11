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У петербургских аптек может появиться собственное производство лекарств
Сегодня, 9:32
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У петербургских аптек может появиться собственное производство лекарств

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Инициативу одобрили в Госдуме РФ.

В Северной столице могут запустить аптечное производство,  на котором будут производить доступные по цене лекарства. Как сообщает газета "Известия",  соответствующий законопроект уже одобрили депутаты Госдумы.

В случае поддержки со стороны Совфеда и подписания указа президентом страны, документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. За счёт городского производства аптеки смогут пользоваться лекарственными средствами вместо фармацевтических субстанций для производства препаратов. Это же касается и ветеринарных аптек.Все организации должны иметь лицензию на ведение  фармацевтической деятельности.

Представители Минздрава РФ добавили, что изготовление лекарств в аптеках обеспечить потребность пациентов в необходимых им индивидуальных дозировках.

Ранее мы сообщили о том, что петербургским ресторанам не стоит ожидать традиционно высокого заработка в период новогодних праздников.

Фото: Pxhere

Теги: аптеки, лекарства, производство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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