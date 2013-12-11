У петербургских аптек может появиться собственное производство лекарств

Инициативу одобрили в Госдуме РФ.

В Северной столице могут запустить аптечное производство, на котором будут производить доступные по цене лекарства. Как сообщает газета "Известия", соответствующий законопроект уже одобрили депутаты Госдумы.

В случае поддержки со стороны Совфеда и подписания указа президентом страны, документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. За счёт городского производства аптеки смогут пользоваться лекарственными средствами вместо фармацевтических субстанций для производства препаратов. Это же касается и ветеринарных аптек.Все организации должны иметь лицензию на ведение фармацевтической деятельности.

Представители Минздрава РФ добавили, что изготовление лекарств в аптеках обеспечить потребность пациентов в необходимых им индивидуальных дозировках.

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