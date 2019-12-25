Петербургским ресторанам не стоит ожидать традиционно высокого заработка в период новогодних праздников

Однако рынок общепита Петербурга на данный момент поддерживает внутренний туристический поток.

Оклемавшаяся после действия коронавирусных ограничений ресторанная отрасль Петербурга вновь переживает нелучшие времена. Представители индустрии заявили, что в преддверии новогодних праздников они ожидают худшего.

Руководитель направления "Потребительский рынок" Светлана Силенина рассказала "Невским Новостям", что по оценке INFOLine, динамика расходов на общественное питание в Петербурге, действительно, начала замедляться, но ситуация пока не критичная. При этом, по мнению специалиста, ожидать традиционно высокого заработка в период новогодних праздников, действительно, не приходится.

Однако рынок общепита Петербурга поддерживает внутренний туристический поток. Северная столица вместе с Ленобластью, по данным INFOLine, является лидером по объему трат на душу населения в общественном питании – показатель превышает среднероссийский почти вдвое (на 84 %).

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