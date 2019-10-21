Производство больше нерентабельно.

Производство холодильников "Саратов" закроют из-за высокой конкуренции. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на региональное отделение Минпромэнерго.

Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации прокомментировали ситуацию в ведомстве

Чиновники добавили, что причиной закрытия стала нерентабельность изготовления данной продукции. Они напомнили, что решение принималось исключительно собственниками и акционерами компании. ООО "СЭПО-ЗЭМ" является частным предприятием и самостоятельно решает вопросы оптимизации.

Ранее в Саратовской области в ДТП погибли 4 человека.