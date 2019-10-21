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Производство холодильников "Саратов" закроют из-за высокой конкуренции

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Производство больше нерентабельно.

Производство холодильников "Саратов" закроют из-за высокой конкуренции. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на региональное отделение Минпромэнерго. 

Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации

прокомментировали ситуацию в ведомстве

Чиновники добавили, что причиной закрытия стала нерентабельность изготовления данной продукции. Они напомнили, что решение принималось исключительно собственниками и акционерами компании. ООО "СЭПО-ЗЭМ" является частным предприятием и самостоятельно решает вопросы оптимизации.

Ранее в Саратовской области в ДТП погибли 4 человека.

Теги: саратов, холодильник
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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