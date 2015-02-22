На складе "Юлмарта" в Мурино намерены производить беспилотники

Объект на ближайшие 7 лет арендовала компания "Специальный технологический центр".

После взятия в аренду петербургской компанией "Специальный технологический центр" (СТЦ) бывшего торгово-логистического комплекса ретейлера "Юлмарт" на Муринской дороге, объект могут приспособить под производство беспилотников. Об этом пишет "Ъ-СПб" со ссылкой на свой источник.

Судя по выписке из Росреестра, комплекс принадлежит лизинговой компании ГИЛК. "Юлмарт" планировал выкупить объект, но впоследствии был признан банкротом в арбитражном суде.

СТЦ арендует всю площадь объекта (она составляет 25,1 тыс.кв.м.). По оценкам аналитиков IPG.Estate, компания будет платить около 15 млн рублей в месяц.

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Фото: spb.cian.ru