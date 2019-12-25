Если увеличить налог на 20%, то бюджет не сможет получить 70 миллиардов рублей дохода.

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Совета по вопросам развития табачной промышленности на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Предприниматели просят увеличить акциз на табачную продукцию и электронные сигареты только на восемь процентов. Они называют это щадящим вариантом для бизнеса. По их подсчётам, это было бы оптимально как для государственного бюджета, так и для предпринимателей. Государство в результате повышения акциза сможет получить 630 миллиардов рублей дохода.

При этом бизнесмены отмечают, что если увеличить налог на 20%, то бюджет не сможет получить 70 миллиардов рублей дохода, как ранее заявлял Минфин. Причина в том, что при таком сценарии увеличится рост нелегальной торговли сигаретами - с 16 до 29%.

Ранее эксперт прокомментировал предложение повысить акцизы на табачную продукцию.