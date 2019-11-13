Эксперт прокомментировал предложение повысить акцизы на табачную продукцию

Это может привести к тому, что табачные изделия будут покупать нелегально.

Министерство финансов предложило компенсировать часть расходов на борьбу с COVID-19 за счет повышения акцизов на табачную продукцию. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" поделились своим мнением, к чему это может привести.

Таким образом, вместо запланированного роста в 4% в 2021-м году акцизы могут вырасти сразу на 20%. В такой ситуации может возрасти продажа нелегальных сигарет. Если на данный момент бюджет теряет из-за контрафакта 100 млрд рублей, но в 2021 году сумма может вырасти до 270 млрд рублей.

Инициатива Минфина, конечно, не столь радикальна, но и выдвинута она в менее благополучное время. Повышать акцизы, определенно, стоит, однако делать это надо разумно, чтобы не нанести бюджету в кризис больше вреда, чем пользы. отметили эксперты.

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