Часть выручки с алкоголя и табака хотят направлять на помощь зависимым

Владислав Даванков указал на необходимость получения денежных средств для реабилитации лиц с зависимостью.

.Вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков ("Новые люди") направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести сбор в размере трех процентов с производителей и импортеров алкоголя и табака. Далее полученные денежные средства будут направляться на помощь зависимым людям. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика. С такой инициативой парламентарий из нижней палаты выступал еще в июле 2025 года. Законодатель объяснил, что в настоящее время бюджетов из системы здравоохранения не хватает на реабилитационные программы по поддержке населения, связанные с последствиями алкоголизма, курения и наркомании.

Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию. "Сбор совести" должен стать целевым налогом на прибыль отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости... Владислав Даванков, депутат ГД РФ

Автор запроса к профильному ведомству в федеральном правительстве подчеркнул, что при суммарном годовом обороте алкогольного и табачного рынков в несколько триллионов рублей такой новый сбор позволит аккумулировать десятки миллиардов рублей ежегодно на лечение и профилактику у граждан различных зависимостей.

Фото: Piter.tv