Производители сигарет остановили российские фабрики из-за карантина

Возобновить деятельность заводы планируют в пятницу, 3 апреля.

Табачные заводы Петербурга и Ленобласти приостановили работу из-за карантина. Так, на карантин ушли Табачные заводы "Петро" и "БАТ-СПб", передает "Коммерсантъ".

Временно выпуск табачной продукции остановит фабрика "Филип Моррис Ижора". Возобновить деятельность заводы планируют в пятницу, 3 апреля. Об этом сообщил вице-президент по корпоративным вопросам Сергей Слипченко. В противном случае организация понесет серьезные потери из-за срыва контрактов.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии коронавируса.