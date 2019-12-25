В среду, 13 мая, стало известно о том, что производители одежды из Петербурга из-за пандемии занялись пошивом масок. Об этом сообщает РБК.
Речь идет о компаниях "БТК групп" и RedFox. Известно, что теперь эти предприятия выпускают маски и спецодежду для медиков. В соответствующей одежде врачи смогут без рисков работать с пациентами, зараженными коронавирусом. Компании анонсировали выпуск 30 тысяч таких костюмов.
Отмечается, что заказчиками выступают медучреждения Петербурга, Ростовской области, Владивостоке, Казани.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские врачи получат инновационные комбинезоны для защиты от COVID-19.
Фото:pixabay
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