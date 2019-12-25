Большинству предприятий приходится менять привычный формат работы.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что производители одежды из Петербурга из-за пандемии занялись пошивом масок. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о компаниях "БТК групп" и RedFox. Известно, что теперь эти предприятия выпускают маски и спецодежду для медиков. В соответствующей одежде врачи смогут без рисков работать с пациентами, зараженными коронавирусом. Компании анонсировали выпуск 30 тысяч таких костюмов.

Отмечается, что заказчиками выступают медучреждения Петербурга, Ростовской области, Владивостоке, Казани.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские врачи получат инновационные комбинезоны для защиты от COVID-19.

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