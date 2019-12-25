Производители масок попросили проверить закупки потенциально опасных респираторов

АСИЗ выявили возможные нарушения в вопросе заявленных характеристик закупленной продукции.

Производители масок попросили Генеральную прокуратуру и ФАС проверить государственные закупки потенциально опасных респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на заявление Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Организация объединяет в себя более 500 компаний.

Ранее в Ассоциацию с жалобой обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей. Они заявили о необходимости провести независимую экспертизу. В результате эксперты выявили возможные несоответствия закупленной медицинской продукции заявленным характеристикам.

Специалисты напомнили, что несертифицированные СИЗ несут "смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19". Также АСИЗ просил Генпрокуратуру и ФАС проанализировать умышленное завышение цен на товары весной прошлого года или занижения, которое фиксируется сейчас.

В "РБК" уточнили, что получили от ФАС подтверждение обращения АСИЗ. Оно было передано в региональные управления и органы финансового контроля для подробного изучения.

ФАС и МВД проверяют госзакупки Минкульта после расследования журналистов из Петербурга.

Фото: Piter.tv