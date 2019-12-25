Производители картона в России решили сократить производство на 25% из-за падения спроса

Спрос на тарный картон по стране падает.

Российские производители картона решили сократить производство на 25% в текущем году из-за падения спроса на товар. Соответствующее заявление журналистам РБК сделал генеральный директор местной Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов. Эксперт подчеркнул, что говорит о тарном картоне, который используется для упаковки крупногабаритных грузов. С конца февраля спрос на данный продукт сократился на 25-30% (порядка 112-134 тысячи тонн ежемесячно).

Аналитик полагает, что демпинг внутреннего рынка в попытке привлечь дополнительных заказчиков не сможет стабилизировать ситуацию в экономической отрасли. Он не исключил разрушения отрасли. Сейчас отечественные производители предпринимают попытку удержать стоимость на уровне февраля текущего года. Речь идет о цене от 51 до 68 тысяч рублей за каждую тонну товара без учета НДС.

В Минпромторге России добавили, что в настоящее время по стране некоторые компании замедлили производство картона. При этом ни одно из предприятий не приостановило работу в данном направлении.

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