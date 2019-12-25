Производители картофеля предложили ввести минимальную закупочную цену

Соответствующее предложение направили в Федеральную антимонопольную службу.

Картофельный союз предложил установить минимальную закупочную цену на картофель. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Соответствующее предложение направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Производители картофеля предложили ввести закупочную цену на продукцию на уровне 30-60 рублей за 1 кг. Отмечается, что это позволит снизить ценовую волатильность на рынке.

Также в Картофельном союзе добавили, что фиксированный нижний порог позволит аграриям избежать резких падений цен в годы хорошего урожая и стабилизировать доходность производства. По долгосрочным договорам, где указана минимальная цена на картофель, ритейлеры будут закупать около 80% прошлогоднего объема продаж, а оставшиеся поставки осуществлять на спотовом рынке или через аукционы.

Фото: pxhere.com